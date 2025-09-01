Vondrousova bate a Rybakina en el US Open y chocará con Sabalenka

En un duelo de excampeonas de Wimbledon, la checa Marketa Vondrousova derrotó la noche del domingo a la kazaja Elena Rybakina y avanzó a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos.

Vondrousova, número 60 de la WTA, provocó una nueva decepción en Nueva York a Rybakina (10) con un triunfo por 6-4, 5-7 y 6-2 en el último duelo nocturno en la pista central.

La checa se emocionó hasta las lágrimas tras sellar su regreso a los cuartos de Flushing Meadows tras ser baja por lesión la pasada edición.

"Fue un partido muy duro. Después de todo lo que pasé, es increíble estar aquí otra vez", dijo la tenista de los brazos tatuados, que pasó por dos graves lesiones en los últimos tres años.

Esta semana Vondrousova ya había eliminado a la italiana Jasmine Paolini, la séptima sembrada, y este domingo lastimó con su servicio a una Rybakina que se autodestruyó con 38 errores no forzados.

La checa enfrentará a la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno mundial, en sus primeras semifinales de Grand Slam desde su victoria en Wimbledon en 2023.

Rybakina campeona en la hierba londinense en 2022, jugaba por primera vez los octavos de final del US Open, el Grand Slam en el que peores resultados ha conseguido.