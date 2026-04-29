Victoria y liderato para Pogacar tras primera etapa en Tour de Romandía

Inmenso favorito para la victoria en esta prueba, el esloveno Tadej Pogacar se impuso ya este miércoles en la primera etapa del Tour de Romandía y se vistió con el maillot amarillo de líder.

Sexto en el prólogo del martes, Pogacar ni siquiera esperó a las etapas montañosas para pasar al ataque: en cuatro vueltas a un circuito alrededor de Martigny, con una subida destacada a Ovronnaz y un total de 171,2 km, el esloveno se llevó la victoria al esprint en un grupo de cuatro corredores.

Como estaba previsto, Pogacar atacó en la última subida a Ovronnaz (8,9 km al 9,8% de media), pero le siguieron el alemán Florian Lipowitz, el francés Lenny Martinez y el noruego Jorgen Nordhagen.

Tras un descenso muy técnico y 20 km de llano, los cuatro se plantaron en la última recta, donde Nordhagen fue el primero en lanzar el esprint y lo pagó con el cuarto puesto, por detrás de Pogacar, Lipowitz y Martinez.

En la general, Pogacar aventaja en 7 segundos a Lipowitz y en 16 a Martinez.

El jueves se disputará la segunda etapa de la 79ª edición de esta carrera preparatoria para el Tour de Francia, con 173,1 km entre Rue y Vucherens, aunque está previsto que la victoria final se decida en las dos últimas etapas, el fin de semana, muy montañosas.