Verstappen (Red Bull) vuelve a fustigar a la F1 version 2026, "una broma"

El cuádruple campeón del mundo de Fórmula 1 Max Verstappen, que está viviendo un inicio de temporada difícil con la escudería Red Bull, arremetió este domingo contra la nueva reglamentación, que impone motores 50% eléctricos, "una broma" para el neerlandés.

Verstappen, que suele hablar sin pelos en la lengua, fustiga desde hace semanas la F1 versión 2026 por sus nuevas normas sobre los bloques propulsores, chasis y aerodinámica de los monoplazas.

Uno de los objetivos de los organizadores de la disciplina reina del deporte del automóvil es dotar a las carreras de mayor atractivo favoreciendo los adelantamientos.

"Es terrible. Si hay alguien al que le guste eso, entonces no entiende realmente lo que es el deporte del automovilismo", lanzó ante los periodistas presentes en el circuito de Shanghái para el Gran Premio de China, segunda prueba del Mundial de F1.

"No es divertido en absoluto. Jugamos a 'Mario Kart', no es una carrera", ironizó el piloto de la escudería austríaca con la que dominó el Mundial de 2021 a 2024.

Verstappen, que abandonó el domingo en el Gran Premio de China, ya comparó este invierno los nuevos monoplazas con los motores híbridos 50/50 eléctricos y térmicos con una "Fórmula E (eléctrica) con esteroides" y con el videojuego Mario Kart.

Tras su abandono en la vuelta 46 por problemas de refrigeración de la unidad de potencia, estalló contra un fin de semana "particularmente malo" y "muy complicado" en China, donde su joven y nuevo compañero francés Isack Hadjar también sufrió.

Nuevas reglas en carrera permiten a los pilotos activar un botón de boost para obtener un extra de potencia con la batería y adelantar a un rival al que persiguen a menos de un segundo. Pero el riesgo entonces es que la batería se vacíe de inmediato y que sean rebasados de nuevo enseguida.

"A veces adelantas a alguien con el boost y luego te quedas sin batería, él (un rival) te vuelve a adelantar (...) Para mí, es simplemente una broma", criticó Verstappen, lamentando que el ganador en Shanghái, el joven italiano Kimi Antonelli, y su compañero británico en Mercedes, George Russell, segundo, tengan "varios cuerpos de ventaja" sobre la competencia de Ferrari, Red Bull y McLaren.