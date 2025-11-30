Deportes

Verstappen gana el GP de Catar, el título de F1 se decidirá en Abu Dabi

El piloto neerlandés Max Verstappen conduce su monoplaza de Red Bull durante el Gran Premio de Catar, el 30 de noviembre de 2025 en el circuito de Lusail, en Catar Andrej ISAKOVIC
AFP
30 de noviembre de 2025

El tetracampeón del mundo Max Verstappen (Red Bull) ganó este domingo el Gran Premio de Catar de Fórmula 1 y alargó la lucha por el título contra los McLaren de Oscar Piastri (2º) y Lando Norris (4º) hasta la última cita de la temporada, en Abu Dabi el próximo domingo.

Norris, que en caso de victoria se habría proclamado campeón del mundo este domingo, quedó relegado detrás del español Carlos Sainz (Williams) luego de una mala estrategia de paradas en boxes, y perdió parte de su ventaja sobre Verstappen y Piastri antes de la última carrera del año.

El británico sigue dependiendo de sí mismo, gracias a los 12 puntos de margen sobre el neerlandés y a los 16 sobre su compañero australiano, antes de una carrera en el circuito de Yas Marina donde la máxima puntuación para el ganador será de 25 puntos.

La última vez que el título se decidió en la última carrera fue el año 2021, cuando el británico Lewis Hamilton, en aquel momento piloto de Mercedes, perdió el título mundial en la última vuelta... contra Max Verstappen.