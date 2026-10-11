Verstappen gana al fin en Singapur, Antonelli se acerca al título de F1

A la décima fue la vencida: el tetracampeón del mundo Max Verstappen logró este domingo su primera victoria en el Gran Premio de Singapur de F1, que acercó al líder del campeonato Kimi Antonelli al título gracias a su podio.

El neerlandés, que corrió por primera vez en 2015 bajo las luces del circuito urbano nocturno de Marina Bay, nunca había logrado la victoria en sus nueve participaciones previas, pero este fin de semana firmó el fin de semana perfecto.

"Me ha llevado tiempo pero creo que esta carrera fue muy buena", declaró 'Mad Max'. "Teníamos ritmo cuando lo necesitábamos con el neumático blando y medio, así que por supuesto, muy contento por ganar aquí".

Con pole-position y victoria tanto en la carrera esprint como en el Gran Premio, Verstappen sumó su segunda victoria de la temporada, una semana después de la primera en Malasia, durante el GP deslocalizado de Baréin.

El domingo ratificó el dominio visto este fin de semana: lideró de principio a fin las 62 vueltas y cruzó la bandera de cuadros por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y de Antonelli (Mercedes).

El prodigio italiano de 20 años podría proclamarse matemáticamente campeón del mundo en el próximo Gran Premio, el 25 de octubre en Austin, Estados Unidos.

- La F1 pone rumbo a América -

Antonelli cuenta con 340 puntos, 102 más que su compañero George Russell, segundo con 238. Si termina el GP de Estados Unidos con una ventaja de 125 puntos sobre su perseguidor, se convertirá en el campeón más joven de la historia de F1.

El vigente campeón, el británico Lando Norris fue cuarto el domingo, por delante de su compañero en McLaren, el australiano Oscar Piastri, y de su compatriota Lewis Hamilton (Ferrari), 6º.

El neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), el alemán Nico Hulkenberg (Audi), el británico George Russell (Mercedes) y el francés Isack Hadjar (Red Bull) completaron el Top 10.

Fuera de puntos, los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) quedaron en 14ª y 16ª posición respectivamente, por delante del mexicano Sergio Pérez (Cadillac), 17º.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) y el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) abandonaron.

Luego de tres fines de semana consecutivos de F1 en Asia (Azerbaiyán, Malasia y Singapur), el campeonato contará con dos semanas de descanso antes de enfilar otros tres fines de semana consecutivos de acción en el continente americano, en Austin, México y Brasil.