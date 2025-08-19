Vélez elimina a Fortaleza y clasifica a cuartos de la Libertadores 2025

El argentino Vélez Sarsfield se convirtió este martes en el primer clasificado a cuartos de final de la Copa Libertadores de 2025 al vencer en Buenos Aires al Fortaleza de Brasil por 2-0, en la previa al arranque de los duelos Racing-Peñarol y Sao Paulo-Atlético Nacional.

Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto derrotaron al Leao con tantos de Maher Carrizo (8) y Tomás Galván (28) en medio de un diluvio en Buenos Aires, tras un empate en cero conseguido una semana atrás en el nordeste brasileño.

El Fortaleza del entrenador Renato Paiva sucumbió ante un Vélez que pegó duró en el primer tiempo y aguantó los embates brasileños en el complemento.

Un cabezazo de manual de Carrizo puso camino a cuartos al Fortín. El joven delantero, de 19 años, se elevó y ante la floja marca de la defensa rival sacó un potente remate de cabeza que se convirtió en el 1-0.

Sin reacción, Fortaleza tomó el segundo gol de la noche tras perder la pelota en la salida. Galván no dudó y con una media vuelta resolvió la serie.

Vélez enfrentará en cuartos al ganador del choque entre Racing Club y Peñarol, que se definía la noche del martes en Avellaneda tras el triunfo por 1-0 del campeón uruguayo en la ida en Montevideo.

En otro duelo de alto voltaje, el Sao Paulo en el Morumbí recibía al colombiano Atlético Nacional, tras empate en cero en la ida.