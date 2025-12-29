Van der Poel se impone también en el ciclocrós de Loenhout

Intratable, el neerlandés Mathieu van der Poel firmó el lunes su sexta victoria seguida en la temporada de ciclocrós al imponerse en la cita de Loenhout (Bélgica), una prueba en la que su rival Wout Van Aert sufrió dos pinchazos.

Rápidamente en los primeros puestos pese a un susto al ser molestado por un espectador, Van der Poel tuvo que emplearse para doblegar al belga Van Aert, quien finalmente se quedó atrás luego de sufrir un pinchazo de rueda en la cuarta vuelta.

Van der Poel terminó con 46 segundos de ventaja sobre el belga Niels Vandeputte, y con 57 segundos sobre el neerlandés Joris Niewenhuis.

Esta es la 17ª victoria consecutiva de Van der Poel en ciclocrós. Su última derrota se remonta a enero de 2024, en Benidorm (España), donde fue superado por Van Aert.

-- Clasificación del ciclocrós de Loenhout:

. Hombres:

1. Mathieu van der Poel (NED), las 8 vueltas en 57:48

2. Niels Vandeputte (BEL) a 46.

3. Joris Nieuwenhuis (NED) a 57.

4. Ryan Kamp (NED) a 57.

5. Toon Aerts (BEL) a 57.

...

10. Wout Van Aert (BEL) a 1:26

. Mujeres:

1. Lucinda Brand (NED), las 6 vueltas en 48:34

2. Kristyna Zemanova (CZE) a 5.

3. Manon Bakker (NED) a 12.

4. Zoe Backstedt (GBR) a 22.

5. Marion Norbert Riberolle (BEL) a 35.