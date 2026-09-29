Un voleibolista japonés se declara gay en un inusual anuncio público

El jugador japonés de voleibol Rui Takahashi se declaró gay este martes y aseguró que quiere ayudar a otras personas que tienen dificultades para aceptar su identidad sexual en un país donde es poco común que los atletas salgan del clóset.

Takahashi, de 26 años y quien juega en la primera división de la liga profesional de voleibol de Japón, publicó un mensaje en las redes sociales acompañado de un retrato en blanco y negro.

En él, dijo que desde joven había tenido "miedo" de enfrentarse "a cierta faceta" de sí mismo. "Luché contra ello y terminé negando quién era", escribió.

"Esa es la realidad: que soy gay y que formo parte de una de las minorías sexuales", completó.

Takahashi afirmó que su hermano Ran, una estrella muy popular de la selección nacional de voleibol de Japón, lo ayudó a aceptar su sexualidad.

"Hablar con Ran fue el detonante que finalmente me permitió aceptarme a mí mismo por primera vez", explicó.

Takahashi se convierte en uno de los pocos atletas profesionales que se han declarado abiertamente parte de la comunidad LGBT en Japón.

La futbolista Shiho Shimoyamada fue la primera en salir del clóset en 2019.

Takahashi dijo que espera que su revelación ayude a otras personas en una situación similar.

"Me alegraría que mi decisión de enfrentarme a mí mismo y hablar con mis propias palabras pudiera, aunque sea de manera modesta, servir de catalizador para ellos", escribió.