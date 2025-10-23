Un torneo de Fútbol para desarrollar a los jóvenes

<span class="mln_uppercase_mln">REDACCIÓN |</span> El Campeonato Nacional infanto Juvenil de fútbol busca promover el desarrollo del balompié masculino y femenino aficionado entre las selecciones provinciales y clubes a nivel nacional (LPF, Liga PROM y Liga de Fútbol Nacional). <span class="mln_uppercase_mln">Es por ello, que, a partir del próximo 25 de octubre, arranca su temporada 2025-2026, que se extendería a finales de marzo o inicios de abril del próximo año. </span><span class="mln_uppercase_mln">Se prevé la participación de más de 3,800 jugadores divididos en 48 equipos de la categoría Sub-14 y 48 de la Sub-16, en la rama masculina; y en la femenina, 28 de la Sub-14 y 28 de la Sub-16, para disputar un total de 1,200 partidos en 22 sedes a nivel nacional. </span><span class="mln_uppercase_mln">La inauguración oficial será en el Estadio de Los Andes, a las 11:00 a.m. Las entradas a todos los juegos serán gratuitas. El certamen, organizado por la Federación Panameña de Fútbol (FPF), tendría 72 partidos por semana. </span><span class="mln_uppercase_mln">'De este torneo nacen las estrellas. Aquí está el semillero de nuestro fútbol', indicó Lucas Fernández, director de fútbol aficionado de la FPF. '</span>Se está evaluando incluir las categorías Sub-10 o Sub-12, pero eso se verá a futuro'. <span class="mln_uppercase_mln">Ayer, en conferencia de prensa fue el lanzamiento del torneo con varios jugadores y jugadores, representantes de los equipos y personal de la FPF. </span>