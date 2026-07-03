Un rugbier francés Sub-20 denuncia insultos racistas de un rival español

El medio scrum de la selección francesa Sub-20 de rugby Luka Keletaona, que está disputando el Mundial en Georgia, afirmó haber sido víctima de insultos racistas el jueves durante un partido ante España.

Según explicó Keletaona en conferencia de prensa, en declaraciones recogidas por los diarios franceses L'Équipe y Midi Olympique, Mateo Aragón, quien milita en un club francés, le dijo durante el partido: "Vete con tu cara de chino y esos ojos...", en una frase que continuó, aunque aseguró que no alcanzó a escuchar el final.

Keletaona avisó entonces a su capitán, que transmitió lo ocurrido al árbitro, sin que se produjera sanción.

La Federación Francesa de Rugby (FFR) mostró en un comunicado su "total apoyo y sin reservas a Luka, así como al conjunto del equipo de Francia".

Afirmó además que presentará "una reclamación oficial" ante la Federación Internacional (World Rugby).

Por su parte, la Federación Española de Rugby (FER) emitió igualmente un comunicado, en el que anunció la apertura de "un expediente informativo al objeto de esclarecer lo sucedido y conocer la versión de nuestro jugador".

Según Aragón, informó la FER, no hubo insultos racistas.

"Según la versión ofrecida por nuestro jugador, ante los insultos de 'españoles de mierda' recibidos por parte del número 10 de Francia, Luka Keletaona, él le respondió en francés 'part d'ici, avec la tête de vilain'. Lo que traducido al español viene a ser 'vete de aquí, cara de feo'", señaló la FER en su texto.

La FER indicó también que la versión de Aragón fue corroborada por otro rugbier español que estaba al lado de ambos y que también habla francés.

En el partido, Francia se impuso 57-32 a España y el martes se jugará ante Australia el liderato del grupo.