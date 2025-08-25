Un renovado Alcaraz arranca como un cohete el Abierto de EEUU

Con imagen renovada pero el mismo tenis irrefrenable, el español Carlos Alcaraz derrotó la noche del lunes por la vía rápida al local Reilly Opelka en su debut en el Abierto de Estados Unidos.

Alcaraz, número dos mundial, le aplicó su misma medicina al bombardero Opelka (67) para imponerse por 6-4, 7-5 y 6-4 tras dos horas en el cierre de la jornada en Nueva York.

"Hoy fue un partido difícil. Es un jugador muy duro, con ese servicio no pude tener el ritmo que quería, pero estoy contento con todo lo que hice", se felicitó Alcaraz.

Su siguiente rival será el italiano Mattia Bellucci, número 65 mundial, contra quien nunca se ha medido.

El murciano, que en Nueva York también pretende desbancar de la cima de la ATP a Jannik Sinner, generó revuelo en Flushing Meadows y redes sociales desde antes de saltar a la pista, cuando llegó al recinto con el pelo completamente rapado.

Como atuendo, Alcaraz apostó de nuevo por una camiseta sin mangas, esta vez de tono morado.

El público de Nueva York, que lo adoptó como suyo cuando alzó el título de 2022 con 19 años, lo recibió con una gran ovación antes de verlo despachar a uno de los jugadores locales.

Opelka, una torre de 2,11 metros de altura que atemoriza a sus rivales con el servicio, fue esta vez víctima del cañón que lo atacaba desde el otro lado de la red.

En un rápido primer set, Alcaraz ganó los 20 puntos en los que comenzó sirviendo frente a un nervioso Opelka, que cometió 15 errores no forzados por uno de su oponente.

En la segunda manga, el gigante de Michigan opuso una mayor resistencia y encontró algunas grietas al saque de Alcaraz, ágil para neutralizar las dos pelotas de break.

Al ex número uno mundial le tocó bregar más en el último set para domar los misiles de hasta 225 km/h del estadounidense.

Alcaraz descargó entonces sus únicas muestras de frustración, pero rápidamente recuperó la sonrisa al conectar una mágica volea sin ángulo cuando se deslizaba por la pista.

El propio Opelka le echó una mano al cometer una doble falta que le entregó el break definitivo a Alcaraz.

El español, que no se baja de la final en sus últimos siete torneos, alargó su inmaculado balance de 19 victorias en sus debuts de Grand Slam.