Un prodigioso Ohtani impulsa a los Dodgers a su segunda Serie Mundial seguida

Los Dodgers de Los Ángeles defenderán el título en una segunda Serie Mundial consecutiva tras derrotar este viernes 5x1 a los Cerveceros de Milwaukee, en una noche en la que Shohei Ohtani agrandó su leyenda con una de las mejores actuaciones de la historia.

La superestrella japonesa bateó tres jonrones en un partido en el que también lanzó durante seis entradas, en las que logró 10 ponches y no permitió una sola carrera.

Los Dodgers completaron así una barrida de Milwaukee por 4-0 en esta Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

A partir del 24 de octubre, la popular franquicia californiana pugnará por ser la primera en revalidar el título desde 2000, en una Serie Mundial que les enfrentará a los Marineros de Seattle o a los Azulejos de Toronto.

Hasta que arranque la final de las Grandes Ligas, los 56.000 aficionados del Dodger Stadium pueden disfrutar del recuerdo de la histórica noche de su ídolo.

Ohtani, que estaba protagonizando unos discretos playoffs, resurgió con otra muestra de su talento único para lanzar y batear, una combinación nunca vista en el béisbol norteamericano desde al menos el mítico Babe Ruth.

Antes que el japonés, de 31 años, ningún lanzador había pegado dos jonrones en un juego de eliminatorias.

Su balance final de tres cuadrangulares y 10 ponches tampoco se había registrado en toda la historia de las Grandes Ligas, tanto en playoffs como temporada regular.

"Shohei, ¡oh, Dios mío! Todavía estoy sin palabras", dijo su compañero Freddie Freeman. "A veces tienes que comprobarlo, tocarlo y asegurarte de que no esté hecho de acero".

"Es absolutamente increíble, el escenario más grande y él sale y hace algo así", lo reconoció.

- Por primer bicampeonato desde 2000 -

La del viernes fue la primera aparición de Ohtani en el montículo en esta serie. Anteriormente solo había abierto en una ocasión ante los Filis de Filadelfia, cuando reforzó las dudas sobre su brazo que ya lo rodearon en la temporada regular.

Enfrentaba el viernes a la artillería de unos Cerveceros que, tras concluir en el primer lugar general de la fase regular, se derritieron en esta eliminatoria ante la inesperada solidez del cuerpo de lanzadores angelinos.

Ohtani mantuvo ese dominio a lo largo de seis innings en los que dejó en blanco a Milwaukee y permitió solo dos hits y tres bases por bolas.

Al bate, el astro asiático tampoco dio un respiro a los Cerveceros al conectar su primer jonrón en la entrada inicial ante el abridor colombiano de los Cerveceros, José Quintana.

Los Dodgers asfaltaron el triunfo en ese mismo inning con carreras de Mookie Betts y Will Smith, este último remolcado por el dominicano Teóscar Hernández.

La mesa quedó servida para que Ohtani culminara su inédito recital con otros dos jonrones en la cuarta y la séptima entradas ante el asombro y júbilo de las tribunas del Dodger Stadium.

Por segundo año consecutivo, el japonés lideró a los Dodgers hasta la Serie Mundial, en la que tratarán de ser los primeros en revalidar el título desde el triplete de los Yankees de Nueva York entre 1998 y 2000.

Sus rivales serán los Azulejos de Toronto o los Marineros de Seattle, quienes dominan la Serie de Campeonato de la Liga Americana por un global de 3-2.