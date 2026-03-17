Un juez bloquea por error la llegada del ganador de un maratón en China

Un juez del maratón de Chongqing Wanzhou, en China, impidió por un momento que el ganador de la carrera cruzara la línea de meta el domingo debido a un malentendido, pero su gesto fue sancionado con una suspensión de un año.

En las imágenes, tras 2 h 23 min 52 s, el corredor Sheng Xueli, solo en cabeza, está a punto de cruzar la línea cuando este juez lo empuja hacia la pista de la derecha, donde unos corredores participaban en el medio maratón.

Sheng Xueli pudo finalmente imponerse unos segundos más tarde, pero la Asociación de Atletismo de Chongqing anunció el lunes que suspendía al juez, de apellido Zhu, durante un año por haber "identificado de forma incorrecta la categoría" de este atleta y por haber "obstruido el paso" del atleta "que corría con normalidad al acercarse a la línea de meta".

"Este comportamiento ha afectado el desarrollo normal de la carrera y ha causado un impacto negativo" en internet, explicó la asociación, que instó a Zhu a "llevar a cabo una profunda introspección y reconocer la seriedad del trabajo de juez".

Una etiqueta sobre la suspensión de este juez fue ampliamente compartida en las redes sociales chinas. Fue vista en particular más de 8,6 millones de veces en Weibo.