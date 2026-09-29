Un excampeón mundial de snooker, condenado a 7 años de prisión por abuso sexual a menores

El Tribunal Superior de Edimburgo (Escocia) condenó este martes al excampeón mundial de snooker, Graeme Dott, a siete años de prisión tras ser declarado culpable de abusar sexualmente de dos menores.

El juez Sean Smith reprochó a Dott, de 49 años, haber "robado a los denunciantes una parte significativa de su infancia".

En agosto, un jurado declaró a Dott culpable de someter a una niña y a un niño a múltiples abusos entre 1993 y 2010, cuando ambos eran preadolescentes.

En el juicio quedó probado que Dott se exhibió desnudo frente a ambos menores, los tocó de forma inapropiada y los besó.

Fue declarado culpable de dos cargos de comportamiento lascivo, indecente y libidinoso, pese a que Dott negó las acusaciones.

Tras el juicio, la policía escocesa calificó a Dott como un "individuo peligroso".

Tras la condena, la Asociación Mundial Profesional de Billar y Snooker revocó de forma permanente la afiliación de Dott, campeón mundial de snooker en 2006 y subcampeón en 2004 y 2010.