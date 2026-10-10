Tras despedirse de Argentina, Messi vuelve al Inter Miami con doblete ante el DC

Con dobletes de Luis Suárez y de Lionel Messi, quien volvió a su club cuatro días después de despedirse de la selección argentina, Inter Miami goleó este sábado 4-0 a DC United

En el regreso de la MLS tras el receso por la fecha FIFA, las Garzas retomaron actividad enchufadas con el goce de entrar al final de temporada y tener a la Pulga, de una vez por todas, solo para ellas.

Suárez abrió el marcador a los tres minutos con un zurdazo desde el centro del área que entró por el ángulo superior izquierdo.

El delantero de 39 años amplió la ventaja al 39, tras un pase de cabeza del internacional mexicano Germán Berterame, quien también había asistido en el primer tanto.

Messi tomó el relevo en el segundo tiempo.

Al minuto 47, aprovechó un servicio de Suárez para definir con suavidad junto al palo izquierdo del arquero Sean Johnson.

Trece minutos después, el astro argentino eludió a tres defensores y remató con potencia para sellar la goleada.

El capitán de la Albiceleste, que anotó en su último partido con la selección el martes ante Benín, llegó a 23 goles en la temporada y lidera la lucha por la Bota de Oro de la MLS.

Además, suma 13 asistencias, lo que lo convierte en el máximo productor de puntos de la liga, y aspira a ganar su tercer premio consecutivo al Jugador Más Valioso (MVP).

El triunfo permitió al vigente campeón de la MLS mejorar su registro a 13 victorias, cinco derrotas y diez empates, alcanzar 49 puntos, y trepar temporalmente del tercer al segundo puesto de la

Conferencia Este.

Miami busca convertirse en el primer equipo en ganar títulos consecutivos desde que Los Ángeles Galaxy lo logró en 2011 y 2012.

La victoria fue apenas la segunda del equipo floridano en sus últimos 11 partidos de liga y su primer triunfo como local desde el 29 de agosto, cuando venció 7-1 a Montreal.

DC United tuvo dificultades para controlar el balón y generar ocasiones para su principal referente ofensivo, el israelí Tai Baribo.

En otros partidos, Toronto remontó en el tiempo añadido para vencer 2-1 a Montreal, mientras que Chicago Fire, pese a jugar con diez hombres desde el minuto 43, derrotó por el mismo marcador a New York City gracias a un gol de Maren Haile-Selassie en el 87'.

Inter Miami volverá a jugar en casa el miércoles ante New York City FC.