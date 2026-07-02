Tour de Francia 2026: un recorrido de 3.320 kilómetros entre Barcelona y París

El Tour de Francia 2026, que partirá el sábado desde Barcelona, llegará a París el domingo 26 de julio tras haber recorrido 3.320 kilómetros.

Estas son las etapas del Tour de Francia 2026:

4 de julio: 1ª etapa Barcelona – Barcelona (contrarreloj por equipos), 19,6 km

5 de julio: 2ª etapa Tarragona - Barcelona, 168,5 km

6 de julio: 3ª etapa Granollers (España) – Les Angles (Francia), 195,9 km

7 de julio: 4ª etapa Carcasona – Foix, 181,9 km

8 de julio: 5ª etapa Lannemezan – Pau, 158,3 km

9 de julio: 6ª etapa Pau – Gavarnie-Gèdre, 186,2 km

10 de julio: 7ª etapa Hagetmau – Burdeos, 175,1 km

11 de julio: 8ª etapa Périgueux - Bergerac, 180,4 km

12 de julio: 9ª etapa Malemort – Ussel, 185,5 km

13 de julio: día de descanso en el Cantal

14 de julio: 10ª etapa Aurillac – Le Lioran, 166,6 km

15 de julio: 11ª etapa Vichy - Nevers, 161,3 km

16 de julio: 12ª etapa Circuito Nevers Magny-Cours – Chalon-sur-Saône, 179,1 km

17 de julio: 13ª etapa Dole – Belfort, 205,8 km

18 de julio: 14ª etapa Mulhouse – Le Markstein, 155,3 km

19 de julio: 15ª etapa Champagnole – Plateau de Solaison, 183,9 km

20 de julio: día de descanso en Alta-Saboya

21 de julio: 16ª etapa Evian-les-Bains – Thonon-les-Bains (contrarreloj individual), 26,1 km

22 de julio: 17ª etapa Chambéry - Voiron, 174,7 km

23 de julio: 18ª etapa Voiron – Orcières-Merlette, 185,2 km

24 de julio: 19ª etapa Gap – Alpe d'Huez, 127,9 km

25 de julio: 20ª etapa Bourg d'Oisans – Alpe d'Huez, 170,9 km

26 de julio: 21ª etapa Thoiry – París Campos Elíseos, 133 km