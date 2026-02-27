$!Tomasito llega como favorito al Premio Carlos Espino Guanti

La prueba más importante del fin de semana será el Premio Carlos Espino Guanti. El ejemplar Tomasito se perfila como uno de los favoritos en el evento dedicado al recordado preparador.

Tomasito (1A), entrenado por Luis Paz Rodríguez, tercero en la estadística de preparadores, irá en busca de su victoria número 14 de por vida, defendiendo los colores del Stud Dani Sam y contará con la conducción del líder, Jimmy Ricardo Carrión.

Serán 1,200 metros de mucha velocidad en la sexta carrera de la programación dominical, una competencia donde nadie cederá terreno. Sus rivales más cercanos podrían ser Sol Premier (5), Nevado (6), Indy Moon (4) e incluso su propio compañero de cuadra, Proud Tomás (1); no obstante, no se debe descartar al resto de los participantes, quienes podrían dar la sorpresa.

Por otro lado, la jornada sabatina contará con siete carreras. Una de las más atractivas será la tercera, apertura del Pool de 5, donde competirán potros nacionales no ganadores en distancia de 1,000 metros (5 furlongs) por un premio de $8,000.

En ese evento sobresale Californication, hijo de California Music, que viene de competir en diciembre en el Clásico Navidad; mientras tanto, Icefire y Yellowstone se enfrentaron en octubre de 2025, en el Clásico de la Familia Farrugia.

La actividad hípica presenta un abanico de excelentes carreras para este fin de semana, con carteleras que inician ambos días a partir de las 3:00 p.m.