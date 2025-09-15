Tom Brady y estrellas de la NFL jugarán un torneo de flag football en Riad

Tom Brady, el jugador más laureado de la NFL y actual comentarista televisivo, planea volver al emparrillado para un torneo de "flag football" que se disputará en marzo de 2026 en Arabia Saudita.

El exquarterback estadounidense, de 48 años, se retiró en 2023 tras ganar seis títulos con los New England Patriots y uno con los Tampa Bay Buccaneers y actualmente también es dueño minoritario de Las Vegas Raiders.

El propio Brady dio a conocer este lunes su participación en el llamado Fanatics Flag Football Classic, que reunirá en Riad a una colección de estrellas de la liga de football americano (NFL).

"No podría estar más emocionado por volver al campo, competir junto a algunas de las estrellas más brillantes y leyendas icónicas del deporte, y ofrecer a los aficionados de todo el mundo un evento deportivo verdaderamente único", dijo el exquarterback en una conferencia en Las Vegas acompañado del promotor deportivo saudita Turki Al-Sheikh.

"Siempre he admirado el poder del flag football y cómo conecta a aficionados de todas las edades", afirmó Brady. "Y es genial poder mostrar este deporte en un escenario tan global y reunir a tantos deportistas increíblemente habilidosos".

El "flag football", incluido por primera vez en el programa olímpico para los Juegos de Los Ángeles en 2028, es una variante sin contacto del football americano en la que para frenar a un jugador hay que arrebatarle una de las dos tiras de tela sujetas a sus caderas.

En el torneo, que se celebrará el próximo 21 de marzo en el Kingdom Arena, competirán tres equipos integrados por figuras actuales de la NFL como Saquon Barkley (Eagles) y Christian McCaffrey (49ers) y otras retiradas como Rob Gronkowski, gran socio de Brady en los Patriots y Buccaneers.

Los combinados estarán dirigidos por tres entrenadores de la NFL: Pete Carroll (Raiders), Sean Payton (Broncos) y Kyle Shanahan (49ers).