‘Tipazo’ sorprende en el “Independencia”

El ejemplar mulato ‘Tipazo’ y el experimentado fusta Said Sánchez se anexaron ayer domingo la edición 104 del Clásico Independencia, con cuya victoria sorprendieron a los entendidos en la materia hípica.

La carrera se corrió en la séptima prueba de la cartilla del Hipódromo Presidente Remón (HPR), ubicado en Juan Díaz, Ciudad de Panamá, en 2,000 metros, con premio de 38,100 dólares.

Tipazo, un argentino que para esta oportunidad hacia si segunda aparición en el HPR, con igual número de victorias, presentó una gran faena imponiéndose de salida a meta, doblegando al monarca de la pista Takao. El ganador, una vez abiertas las portezuelas, se fue a la lucha por la delantera contra Booz Baruc, con el que mantuvo una cerrada competencia en los primero 900 metros, para soportar los embates del favorito Takao en la recta final y ganar la carrera sin apremio. El cronómetro marcó tiempo oficial de 2:04.4, luego de parciales de 23.2/5 para los primeros 400 metros y 47.1/5 para la media milla, 1:11.2 los 1,200 metros y 1:38.0 los mil 600 metros.

Tipazo, al igual que Takao y Kyser clasificaron a la Copa Invitacional del Caribe, culminando así la totalidad de la nómina de la delegación equina panameña que verá acción en las seis carreras de la Serie Hípica del Caribe, torneo regional que se llevará a cabo el 5 y 6 de diciembre en el Hipódromo Camarero de San Juan, Puerto Rico.

Acto de premiación

En la ceremonia de premiación, el oferente de la copa del triunfo por parte del homenajeado Víctor Tejada (Q.D.E.P.) fue su hijo de igual nombre, recibida por Rodolfo Pedro Bor.