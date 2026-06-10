Tebogo gana con autoridad los 200 m en Oslo, Gout Gout sexto

El campeón olímpico botsuano Letsile Tebogo ganó fácilmente los 200 metros de la reunión de Oslo, este miércoles, con un crono de 19 segundos y 84 centésimas, mientras que el joven australiano Gout Gout debutó en la Liga de Diamante con un sexto puesto (20.60).La presencia de Gout Gout (18 años), presentado desde hace más de un año como la futura superestrella de la velocidad, era uno de los grandes atractivos de la reunión de la capital noruega, pero su estreno en categoría absoluta en la Liga de Diamante fue decepcionante.Su crono es casi un segundo superior al de 19.67 que firmó en abril y que es la mejor marca mundial de lo que va de temporada en los 200 metros."Era mi primera Liga de Diamante y estoy contento por haber corrido contra Tebogo, que es un atleta genial y al que admiro desde hace mucho. Se ha merecido ganar hoy", aseguró Gout Gout en zona mixta."Tengo todavía muchas cosas que aprender, pero tengo tiempo. Me encanta correr contra los grandes nombres del esprint. No me pongo ningún límite", añadió.