Swiatek sufre ante Alexandrova pero gana el Torneo de Seúl

Iga Swiatek se recuperó de un comienzo desastroso para ganar el Torneo de Seúl el domingo, venciendo a la rusa Ekaterina Alexandrova; 1-6, 7-6 (7/3) y 7-5.

La número dos del mundo perdió el primer set tras una actuación plagada de errores, muy alejada de su forma dominante de esta semana en Seúl.

La número 11 del mundo, Alexandrova, estuvo a dos puntos de ganar el título, pero Swiatek regresó para igualar el partido tras un tie-break antes de encontrar su ritmo en el tercer set.

La victoria le dio a la tenista polaca, seis veces campeona de Grand Slam, su tercer título de la temporada y el primero en la capital surcoreana.

El padre de Swiatek, Tomasz, compitió en remo en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y ella dijo que estaba "feliz de poder ganar aquí por la historia familiar".

"Mi papá no pudo ganar las Olimpiadas, pero al menos yo gané este torneo", dijo la jugadora de 24 años. "Ojalá él pueda venir el próximo año para disfrutar todo".