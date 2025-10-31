‘Sustentan’ proyectos deportivos en Pandeportes

Redacción | El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo ayer que el despilfarro que se dio a través de diputados en Pandeportes [Instituto Panameño de Deportes] está impune, hasta la fecha.

Pero no ve mal que autoridades electas, en estos momentos, visiten Pandeportes para plantearle a sus funcionarios los proyectos deportivos que desean edificar en sus comunidades.

“Habría que preguntarle eso al director de Pandeportes, quien es el que sabe los detalles. Pero habría que ver que es lo que quieren [los políticos], ver la posibilidad de poderlo construir a través de Pandeportes y hacerlo en el año fiscal, como corresponde, pero esto no tiene nada que ver con partidas circuitales. Sería una presentación [de proyectos]; en Pandeportes no se sustenta nada, al contrario es la entidad, la que debe sustentar sus presupuestos a la Asamblea. Hay que entender que los diputados responden circuitalmente a sus necesidades, ese es el sistema”, dijo el gobernante, ante la interrogante de un periodista sobre una supuesta cortesía de sala concedida a algunos diputados para “sustentar” proyectos deportivos en Pandeportes.