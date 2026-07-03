Suspenden a una arquera mexicana por dopaje y se perderá Los Juegos Olímpicos de 2028

La arquera mexicana Mariana Bernal fue suspendida por tres años al dar positivo en una prueba antidopaje, con lo que se perderá la posibilidad de intentar clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, informó el jueves la Agencia Internacional de Pruebas (ITA).

Bernal, de 23 años, dio positivo por nandrolona, un esteroide anabólico prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje.

La ITA publicó la decisión en nombre de la federación internacional de tiro con arco: Bernal queda inhabilitada de cualquier competencia oficial entre el 22 de diciembre de 2025 y el 21 de diciembre de 2028.

El tiro con arco es de los deportes que más medallas olímpicas han dado a México: cuatro platas y dos bronces desde 2012.

La inhabilitación pudo haber sido mayor, pero la deportista tuvo derecho a la reducción de un año del castigo "debido a su admisión temprana de la infracción de las normas antidopaje".

La arquera aceptó la sanción de la ITA y además le fueron anulados de todos los resultados individuales que obtuvo en las competencias en las que participó entre la fecha de la toma de la muestra y el día del inicio de la suspensión provisional, el 22 de diciembre de 2025.

Bernal pierde el título y la medalla de oro individual que obtuvo en la final de la Copa del Mundo de Nanjing 2025, celebrada en octubre.

La nandrolona favorece el "aumento de la masa muscular, la fuerza y la capacidad de recuperación", explicó la ITA.