¿Sueño mundialista se aleja?

Dos partidos, dos empates y dos puntos. Ese es el balance que dejó la Selección mayor masculina de fútbol de Panamá en la primera ventana de la Ronda Final de la Eliminatoria de Concacaf al Mundial FIFA 2026.

“La mejor selección de Centroamérica” se ha complicado en sus aspiraciones de lograr el boleto directo al torneo planetario, al estrellarse con dos rivales que, en el papel, se veían fáciles de vencer: Surinam, con empate a cero de visita, el 4 de septiembre; y Guatemala, tablas a uno, en casa, el pasado 8 de septiembre.

Ahora, el conjunto dirigido por el hispano-danés Thomas Christiansen se ubicó en el tercer lugar del Grupo A. Surinam, que ganó el pasado lunes 2-1 en su visita a El Salvador, es líder del sector con cuatro unidades, una más que los salvadoreños, y Guatemala está último con un punto.

En la tercera jornada de la eliminatoria, Panamá visitará (8:00 p.m.) a El Salvador el 10 de octubre, mismo día en el que Surinam será local ante Guatemala (4:00 p.m.). Cabe recordar que esta ronda final está dividida en tres grupos (A, B y C) y los ganadores de cada uno avanzan directo al Mundial, y los dos mejores segundos lugares irán a un repechaje internacional.

Varios jugadores y el propio Christiansen afirmaron que buscarán “revertir” la situación y lograr los puntos necesarios para ir al Mundial.