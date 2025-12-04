Deportes

Subcampeón bolivariano

El futsal de Panamá volvió al podio de esta justa regional de alto nivel

Subcampeón bolivariano
Cortesía | Jugadores de la selección nacional de futsal masculino de Panamá, en los Juegos Bolivarianos 2025, en Perú.
Roberto Robinson
04 de diciembre de 2025

La Selección masculina de Futsal de Panamá se adjudicó ayer la medalla de plata en los XX Juegos Bolivarianos Lima – Ayacucho 2025, en Perú. En un duelo final por la deseada presea dorada, ante la Selección de Paraguay, los panameños cayeron en la tanda de penaltis 5-3, tras un empate 2-2, cumplido el tiempo reglamentario. En el Polideportivo Cancha Cahuide, los canaleros se adelantaron con dos tantos, por medio de Alfonso Maquensi y de Ángel Sánchez, pero en la segunda mitad, el conjunto de Paraguay igualó con los goles de Diego Poggi y Roberto Gamarra al minuto 24’. El podio quedó conformado por Paraguay con el oro, Panamá con la medalla de plata, y la selección de Colombia se colgó la de bronce, tras vencer ayer a Venezuela también en penales 4-2, después de haber empatado 3-3. Con esta participación, Panamá iguala su mejor presentación en unos Juegos Bolivarianos, repitiendo lo logrado en el 2024, donde también se consiguió la medalla de plata. En el torneo compitieron 6 selecciones.

5-3
cayó Panamá en el duelo final, tras empatar 2-2 con Paraguay.
Tags:
competencia
|
atletas
|
Bolivarianos
|
Panamá
|