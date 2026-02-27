Spurs logran undécima victoria consecutiva en la NBA y Durant rompe marca con Rockets

Los San Antonio Spurs lograron el jueves su undécima victoria consecutiva en la NBA al superar a los Brooklyn Nets por 126-110, lo que los acerca a los Oklahoma City Thunder en la lucha por el primer lugar de la Conferencia Oeste.

Estas son las escenas principales de la jornada en la liga de básquet norteamericana:

- Otra noche discreta de Wembanyama -

Julian Champagnie anotó 26 puntos para liderar a los Spurs, que nunca estuvieron por detrás a pesar de otra noche discreta de Victor Wembanyama.

La superestrella francesa solo acertó tres de nueve tiros de campo, pero anotó los seis libres que intentó, sumando 12 puntos.

Wembanyama añadió ocho rebotes y cinco asistencias, lo que fue suficiente, ya que siete jugadores de San Antonio anotaron más de diez puntos.

Entre ellos, Stephon Castle con 18 puntos y De'Aaron Fox y Devin Vassell con 14 cada uno.

Invictos en febrero, los Spurs están en su racha ganadora más larga desde que triunfaron en 13 partidos seguidos en la temporada 2015-2016.

"Parece que los jugadores están encontrando diferentes formas de ganar", dijo el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson. "Eso es una señal de crecimiento".

- Marca de Durant -

Kevin Durant anotó su mejor marca de la temporada con 40 puntos para impulsar a los Houston Rockets a una victoria 113-108 sobre los Magic en Orlando.

Durant anotó 26 en la segunda mitad, cuando los Rockets remontaron una desventaja de 19 en el tercer cuarto.

El veterano de 37 años y dos veces campeón se convirtió, además, en el sexto jugador en la historia de la NBA en alcanzar los 32.000 puntos en su carrera.

"El solo hecho de ser mencionado en la misma categoría que algunos de los mejores atletas de todos los tiempos, no solo jugadores de baloncesto, sino atletas, me hace sentir honrado, afortunado y agradecido a todas las personas que han creído en mí a lo largo de mi trayectoria", aseguró.

- Mala noche para Lakers -

En Phoenix, Royce O'Neale anotó el triple de la victoria a 1,7 segundos del final y los Suns se impusieron a Los Angeles Lakers por 113-110.

La canasta de rebote del superestrella de los Lakers, LeBron James, había empatado el partido a 110-110 a 22,7 segundos del final.

Pero los Lakers no pudieron anotar en su última jugada y cayeron por tercera vez consecutiva.

Grayson Allen consiguió 28 puntos para liderar a los Suns, que resistieron los 41 puntos de Luka Doncic, de Los Ángeles.

- Récord de novatos de Knueppel -

En Filadelfia, Tyrese Maxey batió el récord de triples de la franquicia de los 76ers, al lograr cinco de ellos en su camino hacia los 28 puntos en la victoria 124-117 sobre los Miami Heat.

Maxey, que sumó 11 asistencias, batió el récord de los Sixers de Allen Iverson de 885 triples en su carrera con su cuarto a 1'38 del final del primer periodo.

Por otra parte, Kon Knueppel, de los Charlotte Hornets, estableció un récord de la NBA para novatos del número de triples en una temporada, al convertir ocho de las 22 canastas desde más allá de la línea de tres puntos en la victoria 133-109 sobre los Pacers en Indiana.

El jugador estableció el récord en el tercer cuarto con su 207 triple de la temporada y superó la marca de 206 establecida por Keegan Murray, de Sacramento, en la campaña 2022-2023.