Sortean carriles al Clásico Presidente de la República

La suerte está echada y solo resta dar a conocer las posiciones de salida de los 11 participantes del Clásico Presidente de la República, prueba que se celebrará este domingo, en el Hipódromo Presidente Remón, en Juan Díaz, Ciudad de Panamá. El acto del sorteo de carriles se llevará a cabo en el Salón Presidencial del mencionado recinto hípico en la mañana de hoy, evento donde se darán cita las partes involucradas en la estelar competencia.

Conferencia de prensa

Adicional, se ha convocado a una rueda de prensa, donde se darán a conocer todos los detalles y por menores del Clásico y la cartilla hípica de la fecha.

Principales participantes de la carrera

La carrera presenta una nómina de lo más granado de los ejemplares machos que cumplen campaña en el óvalo juandieño.

La lista la encabeza el norteamericano ‘Takao’, que incursiona por tercera ocasión al evento, ganador del Clásico Año Nuevo y posible favorito. Al estelarista se le suman como principales rivales su compañero de cuadra Imperante y Come Candela, que viene de superar a los mejores potros de su generación en el Clásico Día Internacional del Trabajador.

Nux y Booz Baruc, las incógnitas

El interrogante del cotejo estelar será las presentaciones del Triple Coronado Juvenil Booz Baruc y el argentino Nux, potros que no rindieron lo que de ellos se esperaba en el Clásico dedicado a los trabajadores.