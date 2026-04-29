Sinner gana a Jódar y se mete en semifinales en Madrid

El número uno del mundo, Jannik Sinner, avanzó a semifinales del Masters 1000 de Madrid este miércoles tras imponerse al joven español Rafael Jódar por 6-2 y 7-6 (7/0).

Sinner se medirá por una plaza en la final al ganador del encuentro entre el francés Arthur Fils y el checo Jiri Lehecka, que disputan el último partido de la jornada.

Tras eliminar al número nueve del mundo Alex de Miñaur y a la joven promesa brasileña João Fonseca, la nueva sensación del tenis español no pudo continuar su progresión.

Jódar confiaba el martes en tener alguna posibilidad, pero Sinner acabó por imponer su experiencia y sangre fría en una Caja Mágica cerrada por las previsiones de lluvias en Madrid.

El italiano, que se anotó su vigesimoprimera victoria consecutiva en 2026, sigue en la carrera como gran favorito para ganar por primera vez en Madrid, donde no están Carlos Alcaraz ni Novak Djokovic.

Sinner aspira a convertirse en el primer tenista en ganar cinco Masters 1000 consecutivos tras sus victorias en París, Indian Wells, Miami y Montecarlo.

"Ha sido un partido muy ajustado. En el segundo set tuve un poco de suerte por momentos y también, la experiencia", explicó Sinner.

"Estoy muy contento por el partido y, obviamente, por estar en semifinales aquí por primera vez", añadió.

Jódar, que logró con estos cuartos su mejor actuación en un Masters 1000, se aferró a su saque en los primeros juegos del primer set.

Jódar aguantó hasta que Sinner, que busca su primer trofeo en Madrid, rompió su servicio en el quinto juego.

El madrileño logró levantar dos bolas de break, pero el italiano transformó la tercera para ponerse por delante 3-2 y afianzar la ventaja con su saque.

Se vino abajo Jódar, que volvió a ceder su saque en blanco para dejar a Sinner ganar la manga con su servicio.

El italiano empezó a mostrarse más sólido, ajustando a las líneas ante un Jódar, que no se amilanó animado por el público al grito de "¡Vamos Rafa!".

En el segundo set, los dos tenistas se mostraron sólidos con su saque, pese al despliegue de golpes mostrado por ambos para tratar de sorprender al rival.

Jódar no consiguió convertir ninguna de las seis oportunidades de rotura que tuvo en el sexto y el octavo juego que hubieran podido ponerle el partido de cara.

La manga acabó en el 'tie-break, donde Sinner no dejó ninguna oportunidad al español.