Sinner despierta a Jódar de su sueño en Madrid

El número uno del mundo Jannik Sinner venció este miércoles a Rafael Jódar por 6-2 y 7-6 (7-0), despertando al joven español de su sueño y metiéndose en semifinales del Masters 1000 de Madrid.

Sinner se medirá por una plaza en la final al ganador del encuentro entre el francés Arthur Fils y el checo Jiri Lehecka en el último partido de la jornada.

El italiano sigue en la carrera para convertirse en el primer tenista en ganar cinco Masters 1000 consecutivos, superando los cuatro de Rafa Nadal y Novak Djokovic.

El gran favorito para ganar su primer título en Madrid, en ausencia de Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, acabó este miércoles con las aspiraciones de la nueva perla española.

"Fue difícil. Jugó muy bien todo el partido. Intentaré aprender de este partido y hacerlo mejor en el próximo", dijo Jódar tras el partido.

- La experiencia de Sinner -

El español, que ganó su primer título ATP 250 en Marrakech hace apenas un mes, presentó batalla, pero la sangre fría y la experiencia de Sinner acabaron con su sueño.

Ni siquiera el impulso de un público entregado en una Caja Mágica con el techo cerrado por las previsiones de lluvia lograron obrar la magia.

"Creo que yo tuve un poco más de experiencia en los momentos cruciales, pero fue un buen partido", dijo Sinner tras el encuentro en que sigue en carrera para ganar su primer trofeo en Madrid.

Jódar, que logró con estos cuartos su mejor actuación en un Masters 1000, aguantó hasta que Sinner rompió su servicio en el quinto juego.

El madrileño logró levantar dos bolas de break, pero el italiano transformó la tercera para ponerse por delante 3-2 y afianzar la ventaja con su saque.

Se vino abajo Jódar, que volvió a ceder su saque en blanco para dejar a Sinner ganar la manga con su servicio.

En el segundo set, los dos tenistas se mostraron sólidos con su saque, pese al despliegue de golpes mostrado por ambos para tratar de sorprender al rival.

Jódar no consiguió convertir ninguna de las seis oportunidades de rotura que tuvo en el sexto y el octavo juego que hubieran podido ponerle el partido de cara.

"Intentaba jugar mi partido, pero es verdad que en esos puntos no he estado muy acertado. También es mérito de él, ha jugado muy bien esos puntos", explicó Jódar.

La manga acabó en el 'tie-break, donde Sinner no dejó ninguna oportunidad al español.

- Una "lucky loser" en semifinales -

En el cuadro femenino, la austriaca Anastasia Potapova frenó la remontada de la checa Karolina Pliskova para meterse en semifinales del WTA 1000 madrileño al ganar 6-1, 6-7(4) y 6-3.

Potapova, repescada tras ser eliminada en la fase previa, se convirtió en la primera 'lucky loser' en meterse en una semifinal de un Masters 1000.

"Me dieron una segunda oportunidad y la he aprovechado muy bien", aseguró Potapova tras su clasificación.

La austriaca se enfrentará en semifinales a la vencedora del partido entre la ucraniana Marta Kostyuk y la checa Linda Noskova.

El martes quedó definida la otra semifinal que disputarán la estadounidense Haley Baptiste, tras eliminar a la número uno Aryna Sabalenka, y la rusa Mirra Andreeva.