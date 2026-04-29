Sinner cree que su "experiencia" fue clave para ganar a Jódar en Madrid

El número uno del mundo, Jannik Sinner, aseguró este miércoles tras pasar a semifinales del Masters 1000 de Madrid que su "experiencia" le permitió ganar en "un gran partido" al joven español Rafael Jódar.

"Al principio él sentía, tal vez, un poco más la presión, lo cual es normal, pero después salió un buen partido", aseguró Sinner tras imponerse al español por 6-2 y 7-6 (7/0).

"Creo que yo tuve un poco más de experiencia en los momentos cruciales, pero fue un buen partido", insistió el número uno del mundo.

Sinner se deshizo en elogios hacia su rival del que afirmó que "es un jugador muy sólido y creo que ha demostrado el motivo. Está jugando un tenis de una gran calidad".

El italiano, gran favorito en Madrid en su carrera por ganar su quinto Masters 1000 consecutivo, afirmó que está empezando a sentirse un poco cansado.

"He jugado mucho en el último mes y medio, dos meses. No he tenido muchos días libres, pero al mismo tiempo intento llegar al límite para ver hasta donde puedo llegar", explicó.

"Nunca va a ser fácil en ningún caso", añadió el italiano.