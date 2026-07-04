Serena Williams se retira de los dobles de Wimbledon por su lesión de rodilla

La leyenda estadounidense del tenis Serena Williams no jugará el torneo de dobles de Wimbledon junto a su hermana Venus al no poder recuperarse de una lesión en la rodilla, sufrida el martes en su derrota en la competición individual.

Las hermanas Williams tenían previsto jugar en la primera ronda el sábado, pero Serena anunció solo unas horas antes del partido que su rodilla no se había recuperado.

"Estoy destrozada por tener que retirarme de los dobles", dijo la jugadora de 44 años en Instagram.

El director de Wimbledon, Jamie Baker, había justificado el viernes el inusual aplazamiento del debut de la estadounidense Serena Williams junto a su hermana Venus, de 46 años, en dobles, afirmando que se le está dando "todo el tiempo posible".

"Me torcí la rodilla al final del primer set, pero haré todo lo posible para estar lista para el torneo de dobles", dijo tras ser derrotada el martes en primera ronda de individuales.

La primera ronda del dobles femenino había comenzado el jueves y debía concluir este viernes pero la pareja estadounidense no figuró en el programa de ninguna de esas dos jornadas y debía debutar el sábado, un día que, en teoría, está reservado para la segunda ronda.

En el programa provisional de la jornada del sábado, el partido que enfrentaba a Venus y Serena Williams contra la pareja argentino-colombiana formada por Solana Sierra y Camila Osorio estaba previsto a partir de las 17h30 hora local (16h30 GMT).

- Sueño sin cumplir -

La argentina Sierra había señalado esta semana su emoción de poder enfrentarse a las Williams, un sueño que no podrá cumplir.

"Es una locura. La verdad que no pensé que nunca iba a jugar contra contra ellas y ahora tengo la oportunidad de jugar con las dos. Espero que se pueda dar ese partido y lo espero con muchas ansias. Va a estar muy bueno", dijo, sabiendo que el partido peligraba por la lesión de Serena.

Serena, ganadora de 23 títulos de Grand Slam, había disputado el martes su primer partido oficial en competición individual desde 2022 ante la australiana Maya Joint, que terminó con derrota en tres sets.

"Fue realmente genial volver a Wimbledon. Nunca esperaba estar aquí", dijo la jugadora en un comunicado tras perder en primera ronda de individuales.

Motivada por el deseo de jugar frente a sus dos hijas, nacidas en 2017 y 2023, Serena Williams había vuelto al tenis de competición a principios de junio.

Mientras que Venus regresó al circuito en julio de 2025 y ha disputado varios partidos tanto de individuales como de dobles, su hermana menor no volvió a competir hasta principios de junio, en dobles.

Las hermanas Williams habían ganado seis veces el torneo de Wimbledon haciendo pareja en dobles.

En la competición individual, Serena había ganado siete veces Wimbledon, mientras que su hermana Venus lo había hecho en cinco ocasiones.