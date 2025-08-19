Semana decisiva en panamericanos Jr.

La delegación de Panamá en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 se prepara para seguir haciendo historia en la segunda y última semana de esta competencia. La agenda para los atletas panameños, en este evento que culmina el próximo domingo 23 de agosto, incluye ocho de los 14 deportes en los que Panamá tiene representación: Gimnasia Artística (19-22 de agosto), Atletismo (20-21 de agosto), Lucha (20-22 de agosto), Triatlón (20 y 22 de agosto), Golf (21-23 de agosto), Patinaje Artístico (21-22 de agosto), Levantamiento de Pesas (22 de agosto) y Karate Do (22 de agosto).En la primera semana, los panameños compitieron en natación (una medalla de oro y una de plata), ciclismo de ruta, esgrima (bronce en la modalidad de espada), judo, taekwondo y tiro (un diploma deportivo).CompeticiónEsta es la segunda vez que se realiza este evento multideportivo para atletas entre los 14 y 21 años en el continente americano. En su primera edición, que fue celebrada en Cali, Colombia, en 2021, Panamá participó con 42 atletas (18 mujeres y 24 hombres) en 16 deportes, logrando el puesto 27 del medallero con cinco medallas de bronce en natación (100m pecho), boxeo, lucha grecorromana, lucha libre y esgrima.