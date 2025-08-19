Deportes

Semana decisiva en panamericanos Jr.

Panamá participa en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 con una delegación de 34 atletas (50% mujeres y 50% hombres)

ML | Emily Santos Silva.
ML | Esgrimista Isaac Dorati.
ML | Eric Anel Acosta.
Yalena Ortiz
19 de agosto de 2025

La delegación de Panamá en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 se prepara para seguir haciendo historia en la segunda y última semana de esta competencia.

La agenda para los atletas panameños, en este evento que culmina el próximo domingo 23 de agosto, incluye ocho de los 14 deportes en los que Panamá tiene representación: Gimnasia Artística (19-22 de agosto), Atletismo (20-21 de agosto), Lucha (20-22 de agosto), Triatlón (20 y 22 de agosto), Golf (21-23 de agosto), Patinaje Artístico (21-22 de agosto), Levantamiento de Pesas (22 de agosto) y Karate Do (22 de agosto).

En la primera semana, los panameños compitieron en natación (una medalla de oro y una de plata), ciclismo de ruta, esgrima (bronce en la modalidad de espada), judo, taekwondo y tiro (un diploma deportivo).

Competición

Esta es la segunda vez que se realiza este evento multideportivo para atletas entre los 14 y 21 años en el continente americano. En su primera edición, que fue celebrada en Cali, Colombia, en 2021, Panamá participó con 42 atletas (18 mujeres y 24 hombres) en 16 deportes, logrando el puesto 27 del medallero con cinco medallas de bronce en natación (100m pecho), boxeo, lucha grecorromana, lucha libre y esgrima.

Medallistas en Panamericano Junior

ml | La nadadora Emily Santos obtuvo la primera medalla de oro panameña en unos Juegos Panamericanos Junior tras ganar la prueba de los 100m pecho y la medalla de plata en la final de la prueba de los 200m pecho.

Isaac Dorati obtiene medalla de bronce en esgrima, modalidad espada.

Participación en Chengdú 2025

ml | Los atletas panameños que defendieron la bandera en China, con motivo de los XII Juegos Mundiales de Chengdu 2025, culminaron su participación.

Yacqueline Arosemena vio acción en la modalidad de Jiu-Jitsu (-57kg), en la categoría Fighting. Disputó dos combates y en ambos fue superada por rivales que, posteriormente, se enfrentarían en la final por la medalla de oro: Sophie Buscher (Alemania) y Rebekka Dahl (Dinamarca).

Por su parte, Eric Anel Acosta compitió en Triatlón, en la modalidad de Duatlón. Finalizó en el lugar 21 de 34 atletas, con un tiempo de 1:19:37h.

