Selección de Panamá buscará despedirse de su afición con una buena actuación en el Rommel

El director técnico de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, adelantó que utilizará a la mayor cantidad posible de jugadores en el partido amistoso de mañana 3 de junio frente a República Dominicana, encuentro que servirá como despedida de la afición panameña antes de la Copa Mundial.

Durante una conferencia de prensa en el Estadio Rommel Fernández, señaló que el objetivo es brindar minutos a todos los integrantes de la convocatoria.

“El partido de mañana es para despedirnos de nuestra afición, la fanaticada en Panamá ... mi intención es que jueguen todos”, afirmó Christiansen.

Christiansen también se refirió a las lecciones que dejó el reciente amistoso frente a Brasil, señalando que incluso los aspectos negativos representan oportunidades de aprendizaje para el equipo.

“El partido de Brasil nos ha traído muchas cosas positivas, incluso lo negativo se vuelve positivo por la bofetada que nos da, el aprendizaje”, manifestó.

En ese sentido, explicó que las decisiones tomadas durante ese compromiso, incluyendo el ingreso de Kadir Barría, Tomás Rodríguez y José Fajardo en la parte final del encuentro, formaron parte del proceso de evaluación de jugadores.

Sobre el estado físico de la plantilla, el seleccionador indicó que los futbolistas han podido recuperarse adecuadamente de las cargas de trabajo y los partidos recientes. “Todos han tenido su tiempo de recuperación, tratamientos”, señaló al ser consultado sobre la evolución de Aníbal Godoy y Adalberto Carrasquilla.

Respecto al resultado ante República Dominicana, Christiansen aseguró que buscará la victoria, aunque enfatizó que el principal objetivo es continuar la preparación del equipo.

“Hay que intentar sacar el mejor resultado posible. No es un tema que me preocupe si empatamos o si perdemos, por supuesto que vamos a hacer todo lo posible para dejar un buen sabor de boca y que los aficionados se vayan a casa contentos”, sostuvo.

Panamá disputará mañana su último partido de preparación en casa antes de viajar a EEUU, para medirse a Bosnia y Herzegovina, el 6 de junio, en el último amistoso previo a su debut en la Copa Mundial, el próximo 17 de junio ante Ghana.