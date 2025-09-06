‘Sele’ de Bolos de Panamá rumbo a Suramericano en Argentina

La Selección Nacional de Bolos de Panamá está lista para competir en el Campeonato Suramericano de Mar del Plata, Argentina, del 8 al 13 de septiembre 2025.

El equipo panameño está conformado por Edissa Andrade y Lizzie de Abood en la categoría femenina y Donald Lee, William Duen, Alejandro Matos y Armando Candanedo en la rama masculina.

El certamen se jugará en la modalidades individual, equipos dobles y todo evento individual.

Panamá tomará este Campeonato Suramericano, como preparación para los próximos Juegos Centroamericanos en el mes de Octubre en Guatemala.

La Comisión Nacional de Bolos, anunció como técnico del equipo al costarricense Alvaro Castro y su asistente Ricardo Young.

FUENTE: Pandeportes