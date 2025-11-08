Rybakina derrota a la N.1 Sabalenka y conquista su primer Masters WTA

La kazaja Elena Rybakina (6ª en la clasificación WTA) derrotó a la N.1 del mundo Aryna Sabalenka este sábado en la final del Masters WTA en Riad (Arabia Saudita), inscribiendo por vez primera su nombre en el palmarés del prestigioso torneo de final de temporada.

Campeona de Wimbledon en 2022, Rybakina se impuso 6-3, 7-6 (7/0) a la bielorrusa, que se quedó por segunda vez a las puertas del título que reúne a las ocho mejores de la temporada.

Gandora del US Open en septiembre, Sabalenka salió derrotada este sábado de una tercera final en 2025, luego de haber perdido en el partido por el título en el Abierto de Australia en enero contra Madison Keys y después Roland Garros en junio contra Coco Gauff.

Sin embargo, termina la temporada en el trono del tenis femenino mundial, sobre el que se halla desde octubre de 2024.

Última de las ocho jugadoras en liza en Riad en lograr plaza para el Masters, Rybakina termina el torneo invicta luego de haber ganado sus tres partidos de fase de grupos, y de eliminar a la estadounidense Jessica Pegula (5ª) el viernes en semifinales.

Ganadora de los WTA 1000 de Indian Wells (superficie dura) y Roma (tierra batida) en 2023, la kazaja logró en la capital saudita el undécimo título de su carrera, que se enmarca en un espectacular final de temporada en el que ganó el WTA 500 de Ningbo en octubre, antes de alcanzar las semifinales del WTA 500 de Tokio para sellar "in extremis" su boleto al Masters en detrimento de la rusa Mirra Andreeva.