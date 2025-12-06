Nace el primer bebé en el nuevo Hospital Manuel Amador Guerrero

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que en el nuevo Hospital Manuel Amador Guerrero, este 6 de diciembre, se dio el nacimiento del primer bebé en su moderna infraestructura, ubicada en la provincia de Colón.

Según la CSS, el pequeño llamado Manuel, en honor a su padre y al histórico hospital que por décadas brindó servicios a la población colonense, marcó un hito al convertirse en el primer colonense nacido en estas nuevas instalaciones.

La entidad de salud destacó que su madre, Katherine Fernández, ingresó con dolores de parto sin imaginar que protagonizaría este momento emblemático para la institución y la comunidad. La llegada de Manuel fue celebrada por el personal médico como un símbolo de esperanza y de nuevos comienzos para toda la provincia.

Asimismo, el personal de la entidad comunicó que el nacimiento se registró en medio del proceso ordenado de traslado de pacientes al hospital, que continúa avanzando mientras se habilitan áreas y servicios en la moderna estructura, agregó que este acontecimiento refleja el compromiso de ofrecer mejores condiciones de atención y un entorno más seguro para las familias panameñas.