Contribuyentes podrán obtener 10% de descuento en pagos anuales de negocios y publicidad en enero 2026

La Alcaldía de Panamá anunció que durante enero de 2026 los contribuyentes podrán obtener un descuento del 10% al cancelar la totalidad de sus impuestos anuales de actividades comerciales y publicidad.

Para acceder al beneficio, los usuarios deben ingresar a la plataforma de la Alcaldía Digital, completar la declaración jurada correspondiente, generar la liquidación e identificar la aplicación automática del descuento.

Los pagos podrán realizarse a través de banca en línea, cajeros automáticos, la propia Alcaldía Digital o en cualquiera de los Centros de Recaudación del municipio.

Con esta medida, la institución destacó que buscan facilitar que los contribuyentes se pongan al día con sus obligaciones fiscales, al tiempo que garantiza los ingresos necesarios para sostener los servicios municipales en el distrito capital.