River gana con lo justo y decreta el descenso de Estudiantes de Río Cuarto

En medio de una campaña con altibajos, River Plate consiguió este sábado un triunfo por 1-0 en el estadio Monumental sobre Estudiantes de Río Cuarto, ahora descendido a segunda división, en uno de los duelos de la fecha 12 del torneo Clausura argentino.

Marcos Acuña (5') anotó el único gol de la noche al empujar un centro, en un cotejo ampliamente dominado por el Millonario, que tuvo casi un 75 por ciento de posesión del balón y 38 intentos al arco cordobés.

Pero River mostró una notable falta de efectividad, más allá de transformar en figura al arquero visitante Lautaro Herrera con un par de atajadas.

La victoria le permite a River seguir noveno en el Grupo B del Clausura, ahora con 16 puntos, todavía fuera de la zona de playoffs, pero puede meterse entre los ocho primeros si el miércoles próximo vence a Sarmiento de Junín en un cotejo pendiente de la 11ª fecha.

River ganó cuatro de los cinco cotejos en los que fue conducido por el interino Leonardo Ponzio, mientras que esta derrota marcó la caída a segunda división de Estudiantes de Río Cuarto luego de apenas un año en la máxima categoría.

El conjunto cordobés arrastra una mala racha de 11 partidos sin éxitos y en el Monumental no hizo ni un solo disparo al arco.

"Hay mucha tristeza. Peleamos a lo largo de todo el año, pero nunca pudimos hacer pie. Hubo errores nuestros, el rival hoy nos superó claramente. El objetivo era mantenerse, pero ahora nos toca descender. Nos faltaron muchas cosas, tenemos mucho que mejorar", destacó Gonzalo Maffini, defensa de Estudiantes.

Consumado el descenso de Estudiantes de Río Cuarto a falta de cuatro jornadas, resta definir un segundo equipo que pederá la categoría, con Aldosivi como principal candidato en medio de una mala campaña durante toda la temporada.

-Vibrante empate en Santiago del Estero-

Central Córdoba y Estudiantes de La Plata igualaron 2-2 en un cotejo cambiante y entretenido, aunque la igualdad no le sirvió a ninguno, porque los de Santiago del Estero continúan penúltimos en su zona y la visita quedó noveno, fuera de los playoffs por el momento.

Leonardo Sequeira (36') y el uruguayo Michael Santos (38') anotaron los tantos del Ferroviario en una ráfaga, mientras que el Pincha festejó con los goles de los colombianos Miguel Monsalve (22'), que anotó su primera diana en el albirrojo, y Edwuin Cetré (45+4', de penal).

A primera hora, Barracas Central derrotó por 2-0 a Huracán con un doblete del armenio Norberto Briasco (8' y 61'), un resultado que por el momento afirma al Guapo en el octavo puesto del grupo B, en zona de ingreso a los playoffs.

En un cruce entre dos equipos en declive, Banfield respiró y volvió al triunfo después de seis partidos al derrotar como visitante por 2-1 a Tigre, que ahora acumula cinco derrotas seguidas.

El uruguayo Adrián "Rocky" Balboa (6') abrió la cuenta para el Taladro, lo empató transitoriamente Jerónimo Dómina (9'), y el armenio Tomás Adoryan (36') volvió a adelantar a Banfield, que sale definitivamente de la lucha por el descenso, y tiene chances matemáticas, aunque escasas, de acceder a los playoffs.