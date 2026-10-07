Rebeca Andrade vuelve al Mundial de gimnasia artística

La campeona olímpica brasileña Rebeca Andrade volverá a competir en el Mundial de gimnasia artística tras haberse ausentado el año pasado en medio de una pausa que tomó en su carrera por salud mental, informó este miércoles la confederación local.

Andrade, de 27 años, aparece en la convocatoria de la Confederación Brasileña de Gimnasia para la cita, que se llevará a cabo del 17 al 25 de octubre en Rotterdam, Países Bajos.

El evento será clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Andrade es la mayor medallista olímpica de la historia de Brasil, con seis preseas en tres ediciones de la máxima cita del deporte: dos de oro, tres de plata y una de bronce.

Después de 22 meses de ausencia para cuidar su salud física y mental, la reina de la gimnasia brasileña reapareció en competencias oficiales en junio en el Campeonato Panamericano, en Rio de Janeiro, y ganó medalla de oro en el salto.

A principios de agosto repitió oro en esta misma prueba en el Campeonato Nacional brasileño.

Lesiones y cirugías de rodilla entre 2015 y 2019 pusieron en peligro la carrera de Andrade antes de convertirse en una de las mejores gimnastas del mundo.

Tras debutar en los Juegos Olímpicos de Rio 2016, la paulista brilló en los de Tokio 2020, aplazados a 2021 por la pandemia de coronavirus, al conquistar oro en salto y plata en el all-around.

Cuatro años después, en París 2024, ganó oro en suelo al imponerse en la final a la leyenda estadounidense Simone Biles; además de plata en el potro y en el all-around y bronce por equipos.