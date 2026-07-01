Ratifican a Puerto Rico como sede de la Serie Hípica del Caribe 2026

<b>México, el gran ausente</b>México, uno de los países que siempre le ha brindado con sus ejemplares una gran lucidez al torneo ecuestre, para esta edición no dirá presente.Temas como el gusano barrenador será un obstáculo para el citado país, ya que hace un par de semanas se encontró el primer caso en Texas y Estados Unidos tienen la frontera cerrada a México y como los puertorriqueños se manejan con las exigencias de EE UU, sus caballos no podrán ingresar a Puerto Rico.<b>Serie Hípica del Caribe</b> La Serie Hípica del Caribe presenta como competencia central el Clásico Internacional del Caribe, con matrícula de los mejores potros de tres años de edad, nacidos en los países miembros de la CHC.Además, los clásicos Dama del Caribe, Confraternidad del Caribe, Velocidad del Caribe, Confraternidad de yeguas, y la Copa Invitacional, para ejemplares importados que cumplen campaña en los hipódromos de la CHC.