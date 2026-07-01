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Ratifican a Puerto Rico como sede de la Serie Hípica del Caribe 2026

Ratifican a Puerto Rico como sede de la Serie Hípica del Caribe 2026
CHC | Los doctores Bartolomé Mafla Herrera (I), Monty Motta (c) y la ingeniera Yaiza Camaño asistieron a la Reunión.
Ratifican a Puerto Rico como sede de la Serie Hípica del Caribe 2026
CHC | Representantes de los países miembros participaron en el encuentro, en República Dominicana.
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CHC | Representantes de diferentes gremios hípicos panameños dijeron presentes en la convocatoria.
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CHC | El gerente del Hiporremón y tres presidentes de gremios en la convocatoria.
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Cortesía @clasicodelcaribe | Logo del evento.
Ratifican a Puerto Rico como sede de la Serie Hípica del Caribe 2026
Cortesía hipodromopa | El potro tres añero mexicano, ‘Lodyto Race’, ganó la versión N°57 del Clásico Internacional del Caribe 2025.
Marcos Thils
01 de julio de 2026
La isla, que habían declinado la celebración de la pasada justa, será anfitriona por XXIII ocasión

El Hipódromo Camarero en Canóvanas, Puerto Rico, será la sede oficial de la Serie Hípica del Caribe 2026, torneo ecuestre que consta de un total de seis competencias de ribete internacional, las cuales se celebrarán el 5 y 6 de diciembre venidero.

Así quedó confirmado en la Reunión de medio año de la Confederación Hípica del Caribe (CHC), organismo encargado de organizar el torneo, donde en esta ocasión asistieron representantes de Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, México y Ecuador.

A este importante encuentro, llevado a cabo en Santo Domingo, República Dominicana el pasado sábado, asistieron por la Confederación su presidente José Zajía, Rafael Fernández Prado, vicepresidente y Luis Shirley, uno de sus directores.

Por parte de los gremios hípicos panameños, los doctores Monty Motta y Bartolomé Mafla, presidentes de Appucapa y Socrica, respectivamente y Anel Miranda, también de Appucapa.

En representación de Aproturf dijo presente la ingeniera Yaitza Camaño, en tanto que por la Administración del Hipódromo Presidente Remón, Carlos De Oliveira Jr.

Entre los aspectos más relevantes se definió a Puerto Rico como la sede del torneo regional, el cual sumirá por XXIII oportunidad, solicitando dicha nación ser anfitriona recurrente o asumir la misma al declinar algún país designado.

La Justa se llevará a cabo con los seis eventos, con una bolsa garantizada de 800 mil dólares ($800,000), dentro del 5 y 6 de diciembre, mientras que su organización y logística del 3 al 7 del referido mes.

En cuanto a las bolsas, la gobernadora de Puerto Rico se comprometió a garantizar un millón de dólares para la continuación del torneo en ese país, quedando los asistentes muy complacidos por las adecuaciones y mejoras realizadas al Hipódromo Camarero.

También se certificó una estricta medida para la cuarentena, reglas de medicamentos y drogas y sobre ejemplares con piroplasmosis equina positivos, los cuales tendrán 24 horas para abandonar el país o ser sacrificados.

Los propietarios verán en tiempo real, mediante cámaras, a sus ejemplares, donde se hizo una inversión de más de 100,000 dólares para la construcción de pesebreras y otras adecuaciones para la cuarentena dentro del hipódromo, con todas las exigencias del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la USDA.

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México, el gran ausente

México, uno de los países que siempre le ha brindado con sus ejemplares una gran lucidez al torneo ecuestre, para esta edición no dirá presente.

Temas como el gusano barrenador será un obstáculo para el citado país, ya que hace un par de semanas se encontró el primer caso en Texas y Estados Unidos tienen la frontera cerrada a México y como los puertorriqueños se manejan con las exigencias de EE UU, sus caballos no podrán ingresar a Puerto Rico.

Serie Hípica del Caribe

La Serie Hípica del Caribe presenta como competencia central el Clásico Internacional del Caribe, con matrícula de los mejores potros de tres años de edad, nacidos en los países miembros de la CHC.

Además, los clásicos Dama del Caribe, Confraternidad del Caribe, Velocidad del Caribe, Confraternidad de yeguas, y la Copa Invitacional, para ejemplares importados que cumplen campaña en los hipódromos de la CHC.

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