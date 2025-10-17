Quartararo firma la pole en GP de Australia y Álex Márquez sufre dos caídas

Fabio Quartararo superó a Marco Bezzecchi y se hizo con la pole el sábado para la carrera sprint y el Gran Premio de Australia de MotoGP, donde el español Álex Márquez sufrió dos caídas que ponen puntos suspensivos a su aspiración de asegurar el subcampeonato mundial.

En condiciones de frío, pero con la pista seca tras las lluvias matinales, el piloto francés de Yamaha recorrió el circuito costero con una vuelta rápida récord de 1 minuto 26.465 segundos.

Fue suficiente para superar a Bezzecchi por solo 0.031 segundos, después de que el piloto de Aprilia hubiera registrado un tiempo de 1:26.492 el viernes, con lo que superó el anterior récord de Jorge Martín en Phillip Island, establecido en 2023.

Este ritmo vertiginoso le valió a Quartararo su quinta pole del año y la primera desde el Gran Premio de Países Bajos en junio.

"Hoy es un día muy especial porque no me sentía preparado para hacer un 26,4. El objetivo era hacer un 26,7 más o menos, así que estoy muy contento", dijo.

Sus hazañas se produjeron en ausencia del recién coronado campeón del mundo, el español Marc Márquez, baja tras someterse a una operación de hombro luego de que Bezzecchi chocara contra él en Indonesia hace quince días.

Bezzecchi deberá cumplir una doble penalización de vuelta larga —básicamente entre cinco y seis segundos— el domingo por provocar el incidente, pero podrá correr con normalidad en la carrera sprint del sábado.

El australiano Jack Miller, también con Yamaha, quedó tercero y se aseguró su primera fila desde Japón en 2023.

- Márquez tropieza -

El español Álex Márquez, que busca asegurar el segundo puesto en el campeonato mundial, quedó sexto tras dos caídas.

El español de Ducati-Gresini, hermano de Marc, tiene una ventaja de 88 puntos sobre el bicampeón del mundo Francesco Bagnaia, a falta de cuatro rondas para el final de la temporada de 22 paradas.

Puede conseguir el subcampeonato si termina el fin de semana con 111 puntos de ventaja sobre su rival italiano de Ducati, que saldrá desde la 11ª posición.

El ibérico Raúl Fernández, con una Aprilia, fue cuarto y su compatriota Pedro Acosta, con una KTM, quinto.

El novato español Fermín Aldeguer, que ganó el MotoGP en Indonesia, saldrá séptimo.

Australia solo ha acogido una carrera sprint anteriormente, ya que la prueba de 2023 se suspendió una hora antes de su inicio debido a que la pista estaba empapada y había ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora.

Se esperan más vientos fuertes este fin de semana y algunos pilotos presionaron para que el GP se disputara el sábado y la sprint el domingo.

Los responsables del deporte rechazaron esta propuesta, pero han retrasado el Gran Premio, hasta las 15H00 del domingo (04H00 GMT), en un intento por evitar lo peor del mal tiempo.