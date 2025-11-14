Presidente Mulino descartó día libre si Panamá clasificase al Mundial FIFA 2026

Redacción | “No va a ver día libre, pero será un día de regocijo nacional, sin duda alguna, el país tiene que producir y trabajar”, dijo el presidente de la República, José Raúl Mulino, al ser consultado ayer por una periodista sobre si decretaría un día libre si la Selección mayor masculina de fútbol de Panamá clasificase al Mundial FIFA 2026.

“Ese es Panamá, no cabe la menor duda, que ese es Panamá”, fue la expresión inicial del mandatario, soltando algunas carcajadas. El equipo panameño se juega su pase directo al Mundial 2026 en dos partidos de eliminatoria de Concacaf: anoche ante Guatemala y luego el 18 de noviembre, ante El Salvador.

También tiene la opción de obtener su billete vía torneo repechaje, a celebrarse en marzo de 2026, si logra ser uno de los dos mejores segundos lugares de la fase final de la clasificatoria.

Cabe recordar que el entonces presidente panameño, Juan Carlos Varela, decretó el 11 de octubre de 2017 como el día libre (fiesta nacional), luego que el 10 de octubre la selección de fútbol mayor de Panamá se adjudicara el pase directo al Mundial Rusia 2018.