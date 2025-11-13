Presidente de Guatemala garantiza seguridad para la Selección de Panamá durante su visita

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, comunicó este jueves al mandatario panameño José Raúl Mulino que su gobierno ha tomado medidas especiales para garantizar la seguridad de la Selección de Panamá durante su estancia en ese país, de cara al partido previsto para esta noche.

A través de una llamada telefónica, Arévalo aseguró a Mulino que “estamos tomando todas las medidas necesarias para proteger a tu selección durante su estancia en nuestro país”. Añadió que el Ministerio de Gobernación ha ordenado “un despliegue de fuerzas destinado a disuadir cualquier desorden en el marco del juego de esta noche”.

El presidente guatemalteco también expresó su deseo de que el encuentro transcurra sin incidentes, al señalar: “Confío en que mañana, independientemente del resultado, celebremos un partido realizado en paz y armonía”.

Por su parte, el presidente José Raúl Mulino agradeció el gesto y la coordinación, indicando: “Mil gracias amigo. Lo agradezco y aprecio. Esperemos todo salga bien y en paz gane quien gane. Fuerte abrazo”.