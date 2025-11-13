Presidente Mulino le desea éxito a la Sele de fútbol de Panamá en Guatemala

El presidente José Raúl Mulino envió este jueves, 13 de noviembre, un mensaje de respaldo a la Selección Nacional de Fútbol previo a su encuentro en Guatemala, destacando su confianza en que el partido se desarrolle en un ambiente seguro y deportivo.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario expresó: “Le deseo toda la suerte hoy a La Sele en Guatemala. Confiamos que el partido se desarrolle en paz y con gran espíritu deportivo y de competencia justa”.

Mulino también agradeció al gobierno guatemalteco por las garantías brindadas “Agradezco al Gobierno de ese país que garantice la seguridad a jugadores y fanáticos panameños”, sostuvo.

El presidente subrayó la importancia del deporte como puente entre naciones y reafirmó el valor de la hermandad regional. “El deporte debe unir y afianzar la hermandad entre los pueblos amigos”, añadió, mencionando al presidente guatemalteco Bernardo Arévalo en su mensaje.