¡Por las nubes!

La Federación de Fútbol de Guatemala anunció los detalles y precios de los boletos de los partidos de la Selección mayor de Guatemala ante Panamá, el 13 de noviembre (9 pm, hora en Panamá); y Guatemala vs Surinam, el 18 de noviembre (8 pm), en el estadio Manuel Felipe Carrera, mejor conocido como El Trébol, por la quinta y sexta fecha de la Fase final de las Eliminatorias de Concacaf para el Mundial FIFA 2026.

Por duelo se tendrán disponibles 7 mil espacios en el coliseo, de estos, 5,200 boletos estarán a la venta para el público en general. 2 mil boletos se destinarán a patrocinadores, jugadores, personal de la FIFA y otros.

Se conoció que se distribuirán apenas 200 entradas para la afición de Panamá, debido a la capacidad reducida de localidades del recinto.

La venta comenzará el martes 4 de noviembre, de forma presencial y hasta un máximo de tres boletos. Después de una semana de venta presencial este modo cambiará, ya que se hará en línea (a través de la plataforma de Ticketshow) con los boletos que queden.

Las localidades habilitadas para estos duelos internacionales son General Norte, Preferencia, Preferencia Visita y Tribuna. En General Norte, el aforo disponible será de 2,300 boletos, con un precio de Q500.00 cada uno (unos 65 dólares).

Preferencia contará con 2,100 entradas a Q1,200.00 ($156), mientras que Preferencia Visita tendrá 200 boletos, también a Q1,200.00 la unidad. Finalmente, la localidad de Tribuna ofrecerá 600 boletos valorados en Q1,700.00 ($222).

A estos precios hay que sumarle Q30 (casi $4), que es el valor que cobra la empresa encargada de la comercialización. Guatemala ocupa la 3ra posición del Grupo A con 5 puntos, a solo uno de Panamá y Surinam, que lideran con 6 unidades.

El Salvador, último de la llave, tiene tres unidades. Cabe señalar que Guatemala y Panamá empataron 1-1 en la fecha 2 de este clasificatorio, en partido disputado en el Estadio Rommel Fernández, en Ciudad de Panamá, el pasado 8 de septiembre.