Policía Municipal garantiza “Cero-biencuidao” en el Rommel Fernández

La Policía Municipal anunció un operativo desplegado en el Rommel Fernández, durante el partido entre Panamá y Surinam, para garantizar que las inmediaciones del estadio y los alrededores será una zona sin “biencuidao”.

“Se han destacado sus unidades en esa área, con el fin de neutralizar esta práctica y aumentar la seguridad en el área y el bienestar del púbico que asista al partido, que marca una fecha importante en la ronda clasificatoria al mundial de fútbol 2026”, manifiesta el comunicado de la entidad.

Para denunciar esta mala práctica, los contribuyentes pueden llamar al 150 o a través de las redes sociales @alcaldiapanama.