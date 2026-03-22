Pogacar y la loca idea de completar el Grand Slam de los Monumentos

La asombrosa victoria de Tadej Pogacar el sábado en la Milán-San Remo coloca por primera vez al esloveno en posición de poder ganar los cinco Monumentos en una sola temporada, una hazaña tan irreal que ningún corredor la ha logrado nunca.

Preguntado por las clásicas flamencas que se acercan, el doble campeón del mundo insistió en que primero necesitaría un poco de tiempo para dejar que se asiente su triunfo en la Primavera (Milán-San Remo), que se había convertido en su principal obsesión.

Pero el sueño de un Grand Slam inédito, que pasa por las victorias en el Tour de Flandes el 5 de abril, París-Roubaix el domingo siguiente, Lieja-Bastoña-Lieja el 26 de abril y por último el Giro de Lombardía el 10 de octubre, ha nacido.

Y Pogi tiene claramente opciones de lograr lo que ni siquiera el gran Eddy Merckx, uno de los tres corredores, junto a otros dos belgas, Rik Van Looy y Roger de Vlaeminck, que han ganado los cinco monumentos en el conjunto de su carrera, consiguió hacer nunca en un mismo año natural.

El Tour de Flandes, la próxima carrera en el menú de Pogacar, ya ha sido ganada en dos ocasiones por el esloveno, que encuentra en las empinadas cotas adoquinadas del Ronde un terreno de expresión perfecto.

Será también el inmenso favorito en la Lieja-Bastoña-Lieja, que ha ganado tres veces, y sobre todo en el Giro de Lombardía, donde nunca ha perdido en cinco participaciones.

Queda París-Roubaix, el Monumento que le falta y que, ahora que ha logrado resolver la ecuación de la Primavera, constituye su último gran desafío.

- En Roubaix "para ganar" -

"La forma es buena e iré al Tour de Flandes y a Roubaix con un equipo muy fuerte. Iremos para ganar las dos carreras. Estoy deseando que lleguen", subrayó el líder del UAE tras su victoria épica en la Milán-San Remo, a pesar de una caída que le obligó a remontar todo el pelotón antes de batir al esprint a Tom Pidcock.

Sobre el papel, el Infierno del Norte, donde mandan los más fuertes, es un territorio prohibido para un escalador como él: en el siglo XXI, los vencedores en el velódromo de Roubaix pesaban de media alrededor de 77 kg. Él marca diez menos en la báscula.

Pero su segundo puesto el año pasado ya en su primera participación demostró que también era capaz de brillar en este terreno.

"Tiene más opciones de ganar en Roubaix de las que tenía de ganar en la Milán-San Remo", concluye el veterano italiano Matteo Trentin, su excompañero de equipo y aún compañero de entrenamiento en la región de Mónaco.

Como en San Remo, el principal adversario sobre los adoquines del Norte se llama Mathieu van der Poel, triple vencedor saliente.

Pero habrá que evaluar el impacto de su derrota el sábado en San Remo, donde el neerlandés acusó claramente el golpe frente a su gran rival en las clásicas. Entre ambos han ganado... ¡los diez últimos Monumentos!

El domingo, Van der Poel respondió a una publicación de Pogacar en Instagram con un simple emoji de una cabra, "goat" en inglés, "Greatest of All Time", el mejor de todos los tiempos.

- "Mentalidad increíble" -

Y Pogacar, que ha aligerado su calendario al máximo esta temporada, parece más decidido que nunca.

"Su mentalidad, el hecho de luchar como lo hizo después de su caída para volver, es increíble", comentó Tom Pidcock.

"Es el mejor de todos los tiempos y no necesitaba hacer eso, ¿no? Ya ha ganado tanto y se le veía claramente sufriendo después de la caída. Pero siguió peleando. Increíble", añadió.

Pogacar llegará también más preparado a Roubaix que el año pasado, cuando su participación se anunció tarde, una vez superadas las reticencias en su equipo, asustado por los riesgos de una caída.

Tras un primer reconocimiento del recorrido en diciembre, volvió al Norte a principios de marzo, después de su victoria en las Strade Bianche, para "dos días intensos" junto a su compañero belga Florian Vermeersch.

"Hemos puesto mucho empeño este invierno para preparar Roubaix", insistió el sábado por la noche.

Esfuerzos que le gustaría ver recompensados el 12 de abril para completar su colección.

Siempre habrá tiempo después para pensar en los otros grandes objetivos de este año: nada más y nada menos que igualar el récord de cinco victorias en el Tour de Francia y lograr un tercer título consecutivo de campeón del mundo.