Piastri dice que en McLaren "no hay favoritismo" hacia Norris

El australiano Oscar Piastri, líder del campeonato mundial de Fórmula 1, dijo este jueves que su escudería, McLaren, "no favorecía" al británico Lando Norris, su compañero de equipo y rival por el título esta temporada.

En el último Gran Premio, celebrado hace dos semanas en Singapur, Norris chocó con Piastri y acabó en el tercer lugar. El británico quedó por delante del piloto de Melbourne, que había largado dos posiciones más arriba.

Piastri, que cuenta con 22 puntos de ventaja sobre su vecino de garaje, calificó la maniobra de su compañero de equipo en un mensaje de radio como "poco deportiva".

El australiano parece haber dejado atrás este incidente y ha calmado los ánimos antes del Gran Premio de Estados Unidos, previsto para este fin de semana en Austin (Texas), la decimonovena de las 24 pruebas.

"Hemos analizado el incidente y se ha considerado que Lando fue el responsable. Pero les aseguro que no hay favoritismo (hacia Norris). Es muy difícil decidir en directo si pedirle que me dejara pasar era lo correcto", explicó Piastri ante una multitud de periodistas.

El líder del campeonato del mundo también consideró que no debería ser favorecido por el simple hecho de estar liderando el campeonato.

"No creo que lo hiciera intencionalmente, solo fue un pequeño error de cálculo. Por lo tanto, no creo que yo deba tener prioridad. Todos los pilotos quieren poder luchar por ganar el campeonato de forma justa. En mi opinión, lo justo es dejarnos competir libremente por ello", afirmó.

Por su parte, Norris asumió la responsabilidad del choque entre los dos monoplazas de McLaren y consideró que el equipo, que ya se aseguró el título de constructores, ha reaccionado ante este incidente con el enfoque adecuado.

"Chocar con mi compañero de equipo es lo último que deseo. Pero, al mismo tiempo, quiero ganar y no quiero dejar pasar oportunidades. Se abrió un hueco e intenté aprovecharlo", sostuvo.

"Este tipo de cosas pueden pasar, pero el equipo gestiona muy bien estas situaciones y eso permite mantener un excelente ambiente de trabajo", subrayó el británico.

Norris, que ha superado a su coequipero en los tres últimos Grandes Premios, intentará mantener su racha y reducir aún más la diferencia con Piastri este fin de semana.

El Gran Premio de Estados Unidos acogerá el sábado la cuarta de las seis carreras sprint de la temporada.