Philipsen gana su segunda etapa en la Vuelta, Traeen continúa líder

El belga Jasper Philipsen logró este sábado su segunda victoria en esta Vuelta a España, al imponerse al esprint en la octava etapa entre Monzón Templario y Zaragoza, de 163,5 km, tras la que el noruego Torstein Traeen conserva el maillot rojo de líder.

Philipsen, quien ya venció en la primera etapa de la presente edición de la Vuelta, con final en Novara (noroeste de Italia), superó en el esprint al italiano Elia Viviani y al británico Ethan Vernon.

"Pero logré ganar, así que estoy muy feliz, y el esfuerzo del equipo no ha sido en vano", declaró el ganador belga.

En la general, se mantiene al frente Traeen, con 2:33 de ventaja respecto al danés Jonas Vingegaard y 2:41 sobre el portugués Joao Almeida.

La jornada comenzó con una fuga con acento español: Joan Bou, Sergio Samitier y José Luis Faura lanzaron un ataque cuando apenas habían transcurrido tres kilómetros desde la salida.

Ante la temprana escapada, el pelotón se limitó a rodar con calma hasta la mitad de la carrera (80 km), cuando empezó a movilizarse para neutralizar a los tres ciclistas que llegaron a gozar de hasta cuatro minutos de ventaja.

A falta de 24 km para la meta, cuando los fugados llevaban menos de medio minuto de ventaja, Faura se descolgó dejando solos a Bou y Samitier, pero la aventura sólo duró siete kilómetros más.

"No pensaba meterme en la escapada, sólo quería pedir permiso al pelotón para pasar por delante ya que iban a ser fiestas, he cogido una pañoleta, pero me he calentado y me he metido en la escapada y he disfrutado lo que no te puedes imaginar", contó a la televisión española Samitier, de la localidad de Barbastro, antes de reconocer que era misión imposible ganar la etapa.

En ese momento, los equipos tomaron posiciones para situar a sus mejores velocistas en la mejor ubicación posible de cara a la lucha final.

Los corredores afrontarán el domingo la novena etapa, una carrera larga de 195,5 kilómetros con final en la estación de esquí de Valdezcaray (puerto de primera categoría), que cerrará la primera semana de la ronda española.