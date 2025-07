Patri Guijarro, la sufridora de la Roja al mando del entramado defensivo

"Las compañeras me ven con la cara medio enfadada y me preguntan, ¿pero tú disfrutas jugando al fútbol?", señaló Patri Guijarro a la AFP tras ser nombrada mejor jugadora en el triunfo 3-1 ante Italia el viernes. La mediocentro tiene el difícil papel de mantener el equilibrio defensivo de la Roja en la Eurocopa.

"Disfruto a mi manera, soy muy autoexigente. Forma parte de mi juego, de mejorar, de analizar lo que sucede... Ojalá todo lo hiciéramos perfecto, pero hay que tener autocrítica", completó su respuesta la jugadora de 27 años.

España, pleno de tres victorias en la primera fase con 14 goles a favor y tres en contra, es una máquina de crear ocasiones, con 78 disparos totales.

- Nueve goleadoras en tres partidos -

Las que más disfrutan de la fluidez en ataque, la máxima goleadora del torneo Esther González, con cuatro dianas, y la 'Reina' Alexia Putellas, tres goles y cuatro asistencias.

Pero hasta nueve jugadoras han marcado en la primera fase. Entre ellas, Patri, con un disparo seco ante Italia tras una gran internada de Athenea del Castillo en la que le tocaron el balón.

Hasta el gol estuvo propiciado por su obsesión de evitar los contraataques, el gran peligro que entraña la arriesgada apuesta española.

"Cuando llegó el rechace noté que enseguida me llegaba la presión de las centrales y pensé en quitarme el balón de encima, por así decirlo, no me venía en condiciones como en los otros disparos que intenté, pero entró", rememoró en sala de prensa sonriente.

Titular en los tres partidos e intocable para la seleccionadora Montse Tomé, la vida no fue siempre tan bella para Patri en la Roja.

La jugadora fue una de las que se opuso a los métodos y a las condiciones de trabajo del anterior equipo técnico e incluso sacrificó su participación en el Mundial 2023, ganado por España en Sídney.

Tras los cambios estructurales después del escándalo por el beso forzado del expresidente de la Federación Española Luis Rubiales, que dimitió y fue condenado por la justicia, Patri regresó paulatinamente.

Ya estuvo con el equipo en los Juegos de París 2024, con la Roja finalizando cuarta, pero todavía no tenía los automatismos que ahora exhibe por los estadios de Suiza.

Tomé había elogiado la reintegración de su mediocentro en la previa del partido ante Italia.

"Es fundamental para España, es cierto que viene de un tiempo que no ha sido fácil, su vuelta ha sido progresiva. Pero para mí es la mejor mediocentro del mundo", dijo.

"No es un puesto fácil, con poco reconocimiento, pero tiene una personalidad humilde y trabajadora que permite que las que tienen por delante jueguen con libertad", añadió.

- "Una gozada, especial y emocionante" -

Entre ellas, su compañera Alexia Putellas, a la que 'arrebató' su tercer MVP consecutivo frente a Italia, que también se acordó de su ingrata labor.

"Es clave Patri de seis (posición de mediocentro) porque nos de la seguridad de poder defender en tan pocos metros. A lo mejor ellas no se ven tanto, pero son las que empiezan la presión dándonos esa confianza", señaló Alexia tras el debut ante Portugal (5-0).

Con hasta ocho jugadoras combinando en las inmediaciones del área rival, a Patri le toca intentar evitar las contras cuando se pierde el balón, muchas veces en situación de campo abierto, una labor oscura para la que se necesita máxima concentración y plenitud física.

La número 12 se lo toma como un privilegio. "Para mí es una gozada estar aquí, es especial y emocionante", decía en la víspera del primer partido.

"Pero el día a día es a vida o muerte, o te quedas o te vas, y ante cualquier selección tienes que ir a por todo", avisaba.

España, que tiene libre el domingo tras haber finalizado la primera fase con sobresaliente, juega los cuartos ante la anfitriona Suiza, de nuevo en Berna, el próximo viernes (19h00 GMT).